Тюмень, , 13:40 — REGNUM В Тюменской области утром 19 ноября на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сгорел автобус. Пассажиров в нём не было, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Ликвидация возгорания автобуса на трассе Т.мень-Ханты-Мансийск Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Сигнал в спасательную службу поступил от очевидцев в 9:41 по местному времени (7:41 мск). Автобус двигался по маршруту «Сургут — посёлок Демьянка», когда у него загорелся моторный отсек. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Отмечается, что в ночь на 19 ноября в Тюменской области зафиксировано понижение температуры воздуха до отметки — 30 градусов по Цельсию. И напоминают для абонентов мобильной связи экстренные телефоны — 101 или 112.