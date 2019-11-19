Неаполь, Италия, , 13:36 — REGNUM В Италии задержан гражданин Грузии, которого подозревают в связях с террористами. Об этом 19 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

48-летний С. Дж. был арестован в Неаполе. Ранее он был объявлен в розыск в Испании. Гражданин Грузии обвиняется в причастности к криминальному миру, в воровстве и отмывании денег, а также связях с террористами.

Сейчас задержанный находится в изоляторе. Возможно, позже он будет экстрадирован в Испанию.

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