Уфа, , 13:31 — REGNUM В Уфе осудили виновного в дорожно-транспортном происшествии мужчину, в котором погиб ребенок. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в июне 2019 года 34-летний житель Уфы нашёл через интернет попутчиков и поехал с ними в Бирск.

На 88-м км автодороги Уфа — Янаул водитель, находясь за рулем «Фольксваген Поло», разговаривая по телефону и обгоняя три попутные автомашины, столкнулся в лоб со «Шкодой Фабия».

10-летний пассажир «Фольксваген Поло» от полученных травм скончался на месте. Мать погибшего ребенка и двое детей, которые находились во встречной машине, получили тяжелые травмы.

Отмечается, что обвиняемый свою вину признал.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ и осудил его на два года лишения свободы в колонии-поселении. Обвиняемый также лишён права управления транспортными средствами на 3 года.

Кроме этого, с подсудимого взыскали компенсацию морального вреда и вред, причинённый здоровью пострадавших на сумму 2 млн 850 тыс рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.