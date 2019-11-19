Краснодар, , 13:21 — REGNUM Два очага природных пожаров действует на территории Краснодарского края по данным на 19 ноября, в Сочи и в Туапсинском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Оба очага локализованы. К ликвидации пожаров привлечены 289 человек, 59 единиц техники. В течение последних суток на Кубани был ликвидирован один очаг природного пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в МЧС России сообщили о шести действующих очагах пожаров в крае. По данным региональных властей, общая площадь лесных пожаров в регионе за неделю сократилась в пять раз, со 100 до 19 га. На Кубани действует особый противопожарный режим, введено круглосуточное патрулирование въездов в леса.

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