Тбилиси, , 13:17 — REGNUM Пять человек были госпитализированы во время разгона акции протеста. На данный момент 3 из 5 пострадавших уже выписаны из больницы, а 2 полицейских остаются в клинике. Об этом 19 ноября сообщает министерство здравоохранения Грузии.

«На данный момент 3 гражданских лица уже выписались домой. В клиниках остаются 2 полицейских, получивших повреждения в области головы и рук. Правоохранителям проведены соответствующие хирургические операции, состояние их здоровья стабильно».

Напомним, 18 ноября отряды спецназа, применив водомет и слезоточивый газ, разогнали акцию протеста в Тбилиси. Протестующие блокировали парламент и требовали досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и отставки правительства.

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