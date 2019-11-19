Тбилиси, 19 ноября 2019, 13:17 — REGNUM Пять человек были госпитализированы во время разгона акции протеста. На данный момент 3 из 5 пострадавших уже выписаны из больницы, а 2 полицейских остаются в клинике. Об этом 19 ноября сообщает министерство здравоохранения Грузии.
Напомним, 18 ноября отряды спецназа, применив водомет и слезоточивый газ, разогнали акцию протеста в Тбилиси. Протестующие блокировали парламент и требовали досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и отставки правительства.
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