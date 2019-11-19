Москва, , 13:15 — REGNUM Обвиняемый в убийстве сожительницы доцент СПбГУ Олег Соколов испытывал финансовые проблемы, что и могло стать причиной конфликта с потерпевшей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября сообщил адвокат историка Александр Почуев, после брифинга в Москве.

По его словам, в последнее время у Соколова были «сильные финансовые проблемы».

«Он не мог справляться со своими финансовыми обязательствами», — отметил адвокат.

По словам Почуева, финансовые трудности были связаны как с оплатой кредитов, так и с научной деятельностью историка, которая требовала финансовых вливаний.

«И кредиты, и он вёл научную деятельность. Ему нужно было оплачивать поездку Анастасии в Москву, они вели совместную деятельность, она ездила для исследований по своей научной диссертации, руководителем по которой был он. Они вместе занимались научной деятельностью», — отметил Почуев.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил аспирантку и расчленил ее тело, утопив останки в реке Мойка. Историк помещён под стражу на время следствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого