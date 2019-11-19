Владимир, , 13:02 — REGNUM Во Владимире выявлено 10 случаев заболевания пневмонией среди школьников, и в городе закрывают на карантин школы. Об этом 19 ноября сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, первые заболевания были зафиксированы еще на прошлой неделе, а за выходные их число выросло вдвое.

«Если в течение 10 дней будут выявлены еще случаи, значит карантин будет продлеваться», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за распространения пневмонии среди детей на карантин начали закрывать школы в Оренбургской области. В Курской области зарегистрировано уже 185 случаев данного заболевания. Вспышки пневмонии наблюдаются и в ряде других областей России.