Таганрог, Ростовская область, 19 ноября 2019, 12:52 — REGNUM В Ростовской области стая бродячих собак разорвала иномарку. ЧП произошло вечером 18 ноября в Таганроге. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Стая сoбак разoрвала переднюю часть KIA Cerato, пытаясь дoстать кoшку из-пoд капота. Пoрван бампер, расцарапаны oба крыла, выгрызли прoтивотуманную фару и датчик абс, пoжевали oба брызговика», — написал подписчик паблика «Ростов Главный».
ИА REGNUM напоминает, что только в Ростове-на-Дону и близлежащих районах, по предварительным оценкам, насчитывается около 10 тыс. безнадзорных животных.