Томск, , 12:52 — REGNUM Всех пострадавших в ДТП с пожарной машиной на проспекте Мира в Томске выписали из больниц.

В частности, 19 ноября из больницы скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии выписали двух женщин. Ранее из БСМП и областной клинической больницы выписали ещё троих пострадавших.

Всем им рекомендовали дальнейшее амбулаторное лечение в поликлиниках по месту жительства, передаёт канал «Область здоровья».

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с пожарной машиной, маршрутным автобусом и иномаркой произошло на проспекте Мира в Томске 30 октября. Всего пострадали семь человек, в том числе двое детей. Госпитализация потребовалась пятерым пострадавшим.

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