Энгельс, Саратовская область, , 12:45 — REGNUM Скончался один из пострадавших в результате обрушения дома в Саратовской области. Об этом 19 ноября сообщило областное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Напомним, по предварительной версии, вечером 17 ноября в поселке Пробуждение Энгельсовского района семья вернулась домой. При включении света раздался хлопок, и дом обрушился.

Пострадали 30-летний мужчина, 26-летняя женщина и ребенок, которому исполнился год. Кроме того, пострадал 53-летний хозяин дома, который впоследствии скончался. Также сообщалось, что состояние у остальных пострадавших тяжелое.