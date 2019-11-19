Варшава, , 12:38 — REGNUM В Польше возбуждено уголовное дело по факту кражи переносного компьютера с данными абитуриентов Главной школы сельского хозяйства (SGGW) в Варшаве. Государственное Управление по защите личных данных (UODO) проводит проверку на предмет утечки данных. Об этом сообщает «Польское радио».

"На диске похищенного компьютера находились персональные данные, которые обрабатывались в ходе процедуры приёма на учёбу в SGGW за последние несколько лет», — рассказал пресс-секретарь UODO Адам Саноцкий.

В числе данных абитуриентов значатся имя, фамилия, имена родителей, социальное положение, пол, национальность, гражданство, домашний адрес, серия и номер удостоверения / паспорта, сведения об окончании средней школы, место нахождения средней школы, номер мобильного и стационарного телефонов, год окончания средней школы, а также результаты, полученные на экзамене.

По результатам проверки учебное заведение рискует потерять миллионы. Если Управление по защите персональных данных придёт к выводу о вине ВУЗа в ненадлежащем хранении персональных данных, на SGGW может быть наложен штраф. По польскому законодательству за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере до 20 млн евро, а для юридических лиц — до 4% годового финансового оборота.