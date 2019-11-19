Самара, 19 ноября 2019, 12:38 — REGNUM Двое мужчин пострадали во время пожара в Самаре. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, пожар начался ночью на улице Черемшанской, 216 в помещении автосервиса. Затем огонь перекинулся на крышу одноэтажного жилого дома, который примыкал к ангару.
По тревоге были подняты 26 огнеборцев. Огнем было объято 50 кв. метров. Пожар удалось локализовать в течение одного часа.
Сообщается, что во время пожара пострадали двое мужчин.