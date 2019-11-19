Пенза, , 12:32 — REGNUM В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел около 9:40 утра по местному времени на улице Аустрина. На автостоянке образовался провал диаметром около трех метров, из которого шел горячий пар.

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Транспортное средство полностью провалилось под землю. Прибывшие на место спасатели достали авто с помощью крана и обнаружили в салоне тела двух человек.

Как сообщало ИА REGNUM, лето в Санкт-Петербурге на одной из улиц прорвало трубу с горячей водой. Один из рабочих упал в открытый канализационный колодец с кипятком, в результате чего получил сильные ожоги ног. Также в районе аварии было затруднено движения автотранспорта.

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