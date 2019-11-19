Барнаул, , 12:30 — REGNUM Снегопады в Алтайском крае доставляют немало хлопот коммунальным и дорожным службам. Несмотря на предпринимаемые усилия, жители Барнаула уже в открытую высказывают недовольство качеством уборки. Как следует из официального сообщения Общероссийского народного фронта, из-за обильных снегопадов Барнаул стоит в пробках, в утренние часы транспортные заторы составили 10 баллов.

«Мы призвали администрацию города усилить работу по вывозу снега с обочин и парковок, убрать снег с тротуаров, на остановках общественного транспорта и в пределах треугольника видимости на пешеходных переходах. Особое внимание нужно уделить подходам к школам, больницам и другим учреждениям социальной сферы», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.

Тем временем мэрия Барнаула отчиталась сегодня, 19 ноября, что в минувшую ночь с барнаульских дорог было вывезено более пяти тысяч кубических метров снега, проведена обработка противогололедными материалами в объеме более 300 тонн.

«В дневную смену задействовано 104 единицы снегоуборочной техники. Также 135 дорожных рабочих вручную очищают подходы к пешеходным переходам, остановочных площадок с посыпкой их песком. Для вывоза снега привлекается наемная техника», — сказано в сообщении городских властей.

Напомним, с того момента, как Алтайский край посетил глава российского правительства Дмитрий Медведев, в регионе практически не прекращаются снегопады. Сутки назад, 18 ноября, сообщалось, что с дорог краевой столицы было вывезено 13,5 тыс. кубометров снега (из них 3851 кубометр — в ночь с 17 на 18 ноября).

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