Уфа, , 12:23 — REGNUM Слесарь-ремонтник повредил позвоночник при разборе стеллажей на складе «Уфамолагропром». Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба государственной инспекции труда Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 26 сентября. Два рабочих демонтировали стеллажи на складе «Уфамолагропром», который является филиалом АО «Вимм-Билль-Данн». В результате 32-летний рабочий упал с незакреплённого настила, который был установлен на высоте 3,5 метров.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали у него множественные переломы ребер и компрессионный перелом позвонков.

Отмечается, что сотрудники Гострудинспекции выяснили, что причиной несчастного случая является нарушение требований охраны труда. В частности, предприятие не создало условия для безопасного проведения работ на высоте. В ходе проверки были выявлены и другие нарушения.

В результате работодатель был привлечен к административной ответственности. Отмечается, что было оштрафовано и АО «Вимм-Билль-Данн», поскольку не обеспечило безопасность при работе со сборно-разборными стеллажами.