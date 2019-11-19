Курган, , 12:19 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет бывшая сотрудница предприятия, которая обвиняется в коммерческом подкупе на общую сумму 600 тыс. рублей. Ей грозит до 9 лет лишения свободы со штрафом в размере до 40-кратной суммы подкупа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Следствием установлено, что в 2017—2018 годах ведущий специалист одного из отделов курганского предприятия систематически получала от представителей коммерческих фирм так называемые «откаты» за своевременную или ускоренную оплату по договорам поставки инструментов. Размер её взятки составлял от 10 до 16% от суммы произведённой предприятием оплаты. Таким образом гражданка получила более 600 тыс. рублей.

На данный момент арестованы счета, земельный участок и дачный дом обвиняемой, а также автомобиль её родственников.

Суд рассмотрит её дело по ч. 6 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») по существу в ближайшее время.