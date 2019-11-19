Воронеж, , 12:13 — REGNUM 660 тыс. рублей лишилась жительница Воронежа после общения с мошенниками, представившимися сотрудниками банка, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

43-летняя жительница Воронежа написала заявление в полицию о хищении с ее карты 660 тыс. рублей. Она пояснила, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудников банка и сообщил ей о «несанкционированном доступе мошенников» к её банковской карте. В качестве решения проблемы он попросил владелицу карты продиктовать свои персональные данные. После этого с её счёта было списано 660 тыс. рублей.

Отметим, что только за последние сутки в Воронежской области зарегистрировано восемь фактов мошенничества, ущерб оценивается в 850 тысяч рублей. Основной способ обмана — доступ к банковской карты под видом банковских сотрудников и продажа товаров через интернет.

«Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций», — подчеркнули в полиции.