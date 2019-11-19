Кетовский район, Курганская область, , 11:58 — REGNUM В Курганской области организована прокурорская проверка отключения теплоснабжения в селе Шмаково Кетовского района. Аварийный прорыв теплосетей произошёл 19 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Без тепла остались 33 жителя 10 многоквартирных и частных домов по улице Рабочей села Шмаково.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганскую область пришли суровые морозы до — 3 градусов и ниже. На данный момент в Кургане температура воздуха составляет — 20 градусов по Цельсию.

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