Самара, , 12:04 — REGNUM Директор госучреждения в Самарской области осужден за разглашение государственной тайны. Об этом 19 ноября сообщает «Волга Ньюс», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов издания, директор регионального центра коммуникаций подозревался в том, что якобы сообщил своему подчиненному сведения, которые являются государственной тайной.

Данный центр является подведомственным Департаменту информационных технологий и связи Самарской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 283 УК РФ.

Суд признал 55-летнего директора госучреждения виновным и приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Сообщается, что уголовное дело рассматривалось в суде в закрытом заседании.