Курган, , 11:38 — REGNUM В Кургане перед судом предстанут двое бывших сотрудников исправительной колонии №2 за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ. Обвиняемые были задержаны с поличным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Следствием установлено, что 11 сентября 2019 года охранники ИК № 2 оплатили через интернет и получили координаты расположения тайника с закладкой наркотического вещества. Они съездили на место закладки, часть наркотиков совместно употребили. Спустя непродолжительное время были задержаны сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Курганской области. Наркотик был изъят.

По факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере»).

Дело направлено в суд на рассмотрение по существу. В случае признания бывших охранников виновными, им может быть назначено наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей и лишение свободы на срок до трёх лет.