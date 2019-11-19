Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанут застройщики, обвиняемые в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 ноября.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2015 году компания «Сигма» запланировала строительство двух многоквартирных домов в Аксае. В указанные в договорах сроки объекты не появились. В результате пострадали более 360 дольщиков. Сумма ущерба оценивается в 640 млн рублей. На имущество обвиняемых стоимостью 250 млн рублей наложен арест.

Материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» направлены в суд.