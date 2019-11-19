Ставрополь, , 11:33 — REGNUM Четыре автомобильные аварии с разницей в несколько минут произошли на участке дороги в Ставропольском крае. В ДТП поучаствовали грузовик, пассажирская «Газели» и несколько легковых автомобилей, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Напомним, ранее в региональном МЧС сообщали, что утром на выезде из села Ивановское Кочубеевского района столкнулись микроавтобус с пассажирами, грузовик и три легковых автомобиля. По данным спасателей, травмы получили девять человек. Погибших нет, детей среди пострадавших также нет.

«В Кочубеевском районе из-за несоответствия скорости движения дорожным условиям на одном участке произошло четыре ДТП с разницей в несколько минут», — уточнили в ГИБДД.

По предварительным данным, около 08:00 на участке автодороги «Подъезд к городу Черкесску» произошло попутное столкновение автомобилей LADA Kalina и Volkswagen Tiguan без пострадавших. Спустя пару минут в грузовой автомобиль, остановившийся из-за этого ДТП, въехали маршрутка и Volkswagen Polo. Затем в ВАЗ-2109 врезалась LADA Kalina, которая двигалась в попутном направлении.

Известно, что «Газель» ехала по маршруту Черкесск — Ставрополь, в момент ДТП в салоне находились семеро пассажиров. При осмотре машины выяснилось, что водитель использовал изношенную резину, что не позволило ему вовремя затормозить и избежать аварии. На месте происшествия в настоящее время работают наряды ДПС.

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