Джезказган, Казахстан, , 11:18 — REGNUM 640 человек эвакуировали из здания общеобразовательный школы №3 в казахстанском Джезказгане из-за пожара, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в кабинете труда на первом этаже в угловой части здания. Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Сообщение о пожаре поступило в 11:19 (8:39 мск).

В момент прибытия пожарных на место происшествия в кабинете горели токарные станки, мебель, деревянный пол и окна. Пожар был ликвидирован в 12:03 (9:03 мск). По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в сети.

Напомним, 10 ноября в Алма-Ате произошел пожар общежития. Причиной стало возгорание домашних вещей в подсобном помещении второго этажа общежития. В результате пожара никто не пострадал.

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