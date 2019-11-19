Тулун, Иркутская область, , 11:12 — REGNUM Власти Приангарья проверят факт массового обращения за получением единовременной материальной помощи жителей Тулуна, которые не попали в зону подтопления, но, получив через соцсети и SMS-сообщения соответствующие уведомления, пришли за не полагающиеся им по закону выплатой 10 тыс. рублей в связи с летними с паводками. Об этом сказано в официальном сообщении правительства Иркутской области, обнародованном сегодня, 19 ноября.

«Напомним, 15 ноября в Тулуне одномоментно более 300 жителей обратились с заявлениями. Как выяснилось, это жители района железнодорожного вокзала, который не попал в зону летнего наводнения. Соответственно, оснований для выплат этим людям не было», — пояснили чиновники.

По их словам, проверку будут осуществлять министерство социального развития, опеки и попечительства региона, управление по региональной политике совместно с мэром Тулуна Юрием Карихом. Последний уже поручил изучить вопрос достаточности информирования граждан об оказываемых мерах поддержки и категориях граждан, имеющих право на получение компенсаций и выплат в связи с паводком. Также власти намерены установить авторов провокационных сообщений.

Напомним, в преддверие очередных губернаторских выборов отношении губернатора Иркутской области Сергея Левченко продолжается информационная война, его продолжают обвинять в том, что он не справился с ликвидацией последствий мощнейшего наводнения, постигшего регион летом 2019 года.

В конце прошлой недели глава региона заявил о том, что в регион из столицы прибыла новая съемочная группа, которая, по словам иркутского губернатора, вероятно, готовит очередной не соответствующий действительности сюжет.

«Беспринципность поражает! Одно дело — политические нападки в мой адрес, другое — манипулирование людьми, на долю которых и так выпало сложное испытание!» — заявляет Сергей Левченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

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