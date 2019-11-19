Москва, , 11:10 — REGNUM Информация о конфликте в МГИМО не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова, передаёт 19 ноября агентство «Москва».

По её словам, подрались не студенты вуза, а учащиеся колледжа. В результате у одного из учащихся оказалась разбита губа.

«Подробностями пока не располагаю», — сказала Калашникова.

Ранее телеграм-канал Mash рассказал о многочисленных травмах головы, закрытой черепно-мозговой травме и ушибах лица у одного из участников драки. По данным источника, причиной могла стать регулярная травля, а пострадавший якобы признался в опасениях за свою жизнь и здоровье, и по этой причине отказался писать заявление в полицию.