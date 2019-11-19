Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, курирующий вопросы ЖКХ в регионе, останется под домашним арестом в течение двух месяцев. Соответсвующее решение вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

«До 20 января 2020 года», — цитирует ТАСС представителя суда.

ИА REGNUM напоминает, что высокопоставленный чиновник донского правительства стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве стадиона «Ростов Арена». При поставках песка было похищено 220 млн рублей.

Также по уголовному делу проходит бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Николай Безуглов.

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