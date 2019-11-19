Магадан, Магаданская область, , 11:10 — REGNUM За два месяца 2019 года на Колыме было уничтожено рыбной продукцию общим весом более 800 кг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Управления Россельхознадзора по Магаданской области, в июле и октябре в ходе осмотра инспектором Россельхознадзора различных морепродуктов установил, что продукция не имеет маркировки и сопроводительных документов.

Специалист признал её некачественной и опасной. 15 ноября в присутствии комиссии рыбу, икру и краба уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Магадана обязал Росимущество уничтожить 340 кг браконьерской красной икры.