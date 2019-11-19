Самара, 19 ноября 2019, 11:07 — REGNUM В Самарской области стражи порядка пресекли хищение нефтепродуктов. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, в ноябре 2019 года полицейские обнаружили незаконную нефтеврезку в Елховском районе.
Позже были задержаны трое подозреваемых. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В ходе расследования данного дела стражи порядка установили, что злоумышленники хранили похищенные нефтепродукты на базе в Красноярском районе Самарской области.
В результате полицейские изъяли более 20 тонн нефтепродуктов. При этом ущерб предприятию составил более 450 тысяч рублей.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.