Самара, , 11:07 — REGNUM В Самарской области стражи порядка пресекли хищение нефтепродуктов. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ноябре 2019 года полицейские обнаружили незаконную нефтеврезку в Елховском районе.

Позже были задержаны трое подозреваемых. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В ходе расследования данного дела стражи порядка установили, что злоумышленники хранили похищенные нефтепродукты на базе в Красноярском районе Самарской области.

В результате полицейские изъяли более 20 тонн нефтепродуктов. При этом ущерб предприятию составил более 450 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.