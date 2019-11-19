Воронеж, , 10:47 — REGNUM Двое высокопоставленных сотрудников воронежского филиала АО «Страховая компания «РСХБ-Страхование» стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. 15 ноября по решению Центрального районного суда Воронеж под стражу до 13 января были отправлены генеральный директор филиала и его подчинённый.

Дело в отношении сотрудников филиала возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, разработку вело Управление ФСБ по Воронежской области. Как уточняет «Полиграф.Медиа», по версии следствия, подозреваемые заключали фиктивные договоры с аффилированными фирмами-прокладками на обслуживание текущих нужд филиала. Точная сумма ущерба не называется, однако речь может идти о десятках миллионов рублей. Также по информации издания, центральное управление АО «Страховая компания «РСХБ-Страхование» уже направило в воронежский филиал нового исполняющего обязанности управляющего.

АО СК «РСХБ-Страхование» входит в группу компаний АО «Россельхозбанк», совместно с дочерней компанией ООО «РСХБ-Страхование жизни» образуют страховую группу. Специализируется на оказании страховых услуг корпоративным и частным клиентам в основных сегментах страхового рынка, приоритетными направлениями работы является страхование рисков в сельском хозяйстве.