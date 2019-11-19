Уфа, , 10:47 — REGNUM В Башкирии начата доследственная проверка по факту избиения подростка. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следователей, утром 13 ноября текущего года в жилом доме села Исмаилово Дюртюлинского района 42-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. В это время он стал бить своего 15-летнего племянника. Школьник, активно сопротивляясь, смог убежать.

По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Сообщается, что по результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.