Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM Появились фотографии с места смертельного ДТП на трассе Котельниково-Песчанокопское. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 19 ноября.

ДТП под Ростовом-на-Дону Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области

Авария произошла в 7:50 мск. В результате автокатастрофы погибли двое взрослых и трёхлетний ребёнок.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП. Известно, что синоптики предупреждали жителей региона о плохой видимости на дорогах из-за тумана.

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