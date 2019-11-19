Южно-Сахалинск, , 10:43 — REGNUM Циклон, который уходит из Хабаровского края, будет действовать на Сахалине 20 ноября. Он несёт очень сильные снегопады, шквальный ветер и метели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Мощный снегопад обрушился на Дальний Восток — трансляция

Температура воздуха на островах прогнозируется от 0 до — 5 градусов. На Курилах обещают сильный снег, на севере гряды очень сильный. Обильные осадки накроют 20 ноября Южно-Сахалинск.

Как сообщало ИА REGNUM, снежный циклон уходит из Хабаровского края в сторону Сахалина. Сейчас он сместился на побережье Татарского пролива, где отмечают сильный снегопад и пробки на автотрассах.