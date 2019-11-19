Братск, Иркутская область, , 10:35 — REGNUM В Иркутской области завершился суд по делу о передаче в аренду участка леса для разработки месторождений полезных ископаемых. Как сообщили ИА REGNUM в Байкальской природоохранной прокуратуре, сделка была заключена между министерством лесного хозяйства региона и компанией «Дорожная служба Иркутской области».

Между тем, участок полностью располагался в защитных лесах Братского лесничества, которые относятся к категории зелёных зон, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. В частности, они обеспечивают защиту населения от загрязнения. Соответственно, разработка сырья в подобных лесах прямо запрещена законодательством.

«Особо актуальным вопрос сохранения и воспроизводства лесов зеленой зоны является для жителей г. Братск и Братского района, проживающих на территории, подвергающейся постоянному негативному воздействию на состояние окружающей среды работой промышленных предприятий — гигантов», — отметили в прокуратуре.

Арбитражный суд Приангарья согласился с доводами надзорного органа и признал сделку недействительной.

Напомним, это не первое подобное нарушение минлесхоза Иркутской области, выявленное прокурорами. Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведомство отдавало под вырубку леса в особо охраняемой зоне, а также в зелёных зонах.

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