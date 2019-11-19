Старичи, , 10:42 — REGNUM На территории военной части, расположенной в посёлке Старичи Львовской области Украины произошёл пожар, сообщили 19 ноября в пресс-службе ВСУ.

«Вследствие возгорания здания погиб офицер, ещё один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в центральную районную больницу города Новояворовск», — говорится в сообщении.

В данный момент пожар локализован. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории военного арсенала возле города Балаклея Харьковской области произошёл очередной пожар. В результате погибли два боевика ВСУ, ещё пятеро получили ранения.

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