Самара, , 10:40 — REGNUM Специалиста Роспотребнадзора по Самарской области осудили за мошенничество. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 47-летняя женщина, работая главным специалистом-экспертом областного Роспотребнадзора, зимой прошлого года сообщила предпринимателю через посредника о том, что его торговую точку по продаже шуб ждет внеплановая проверка.

Посредник предложил обвиняемой взятку 20 тысяч рублей. За эти деньги, госслужащая должна была не проводить вышеуказанную проверку. Следователи считают, что женщина на это предложение согласилась и дала банковские реквизиты для зачисления денежных средств на карту. Вскоре финансовые средства ей были перечислены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Отмечается, что на самом деле проведение внеплановой проверки обвиняемой не поручалось и она никак не могла повлиять на ее результаты.

Суд признал госслужащую виновной и приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора месяцев. Кроме этого, женщина лишена права занимать должности на госслужбе в течение полутора лет.