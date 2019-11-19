Холмск, Сахалинская область, , 10:29 — REGNUM По берегу моря в районе сахалинского города Холмск бродит голодный медведь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Молодого хищника заметили местные жители. О том, что животное, которое, скорее всего, голодно и потому не может лечь в спячку, сообщили сахалинские телеграм-каналы. На место выехали представители специальных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье поймали медведя, который держал в страхе жителей посёлка Камень-Рыболов в Ханкайском районе. Животное изъято из природной среды, доставлено в реабилитационный центр.