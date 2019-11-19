Москва, , 10:23 — REGNUM Полиция и органы опеки в Москве забирают восемь детей из неполной многодетной семьи. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, сотрудников правоохранительных органов вызвали врачи.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве рассказали о том, что 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы обнаружили дети с различными формами простудных заболеваний. При этом мать отсутствовала дома уже несколько дней, а дети находились под присмотром бабушки 1956 года рождения.

«В ходе проверки установлено, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики», — рассказали в СК.

Следственные органы дадут правовую оценку работе сотрудников органов системы профилактики.