Соледар, ДНР, , 10:22 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 124 единицы боеприпасов, сообщили 18 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлении ВСУ выпустили в общей сложности семь мин калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Озеряновка, Спартак, Сигнальное, Луганское, Петровское, Куликово, Дзержинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что Украина потерпела поражение и была вынуждена подписать Минские соглашения. Он отметил, что ДНР хочет «цивилизованного развода» с Украиной.

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Напомним, согласно Минским соглашениям применение артиллерии калибра более 100 мм в Донбассе запрещено, однако Украина игнорирует этот и другие пункты соглашений.