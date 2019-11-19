Сеул, , 10:28 — REGNUM У берегов Южной Кореи один человек из экипажа загоревшегося рыболовецкого судна погиб, судьба остальных членов экипажа неизвестна. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на данные береговой охраны.

По данным журналистов агентства, пожар произошел на судне утром 19 ноября. Оно находится недалеко от южнокорейского острова Чеджудо, который расположен в 76 километрах от Корейского полуострова.

Спасатели в семи километрах от места аварии обнаружили мёртвым одного из членов экипажа, который был гражданином Южной Кореи. Он находился в воде без спасательного жилета. Известно, что на судне было еще пять граждан Республики Корея и шесть человек из Вьетнама.

Сообщается, что для поисков задействованы не только гражданские катера, а также силы военно-морского флота и вертолеты. Поиски затрудняются плохими метеорологическими условиями. Спасатели добрались до горящего судна, но из-за пожара пока не могут попасть внутрь. Спасательная операция продолжается.