Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM В Ростовской области произошла дорожная авария, в которой погибли двое взрослых и ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

ДТП произошло в 7:50 мск 19 ноября на трассе Котельниково-Песчанокопское. Как полагают сотрудники дорожной полиции, водитель ВАЗ 2110 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Ладой Приорой.

«В результате ДТП оба водителя скончались, а также пассажир 2016 года рождения. Пострадали две женщины-пассажира», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции восстанавливают картину произошедшего.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области за девять месяцев 2019 года зафиксировано меньше ДТП, чем за аналогичный период 2018 года. Так, в период с января по сентябрь 2019 года произошло 2 тыс. 227 дорожных аварий.

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