Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 10:03 — REGNUM Не успели в Карачаево-Черкесии справиться с лесными пожарами, которые с 11 ноября полыхали в трех районах, как возник новый очаг возгорания. На этот раз загорелась лесная подстилка в Кубанском лесничестве Карачаевского района, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Информация о пожаре поступила в дежурную смену ведомства утром 18 ноября. Сообщалось о возгорании на площади 0,8 гектара в труднодоступной, скалистой местности. При этом отмечалось, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

К устранению огня было привлечено 49 человек, однако справиться с возгоранием за сутки не удалось. К вечеру 18 ноября работы по тушению пожара были приостановлены. На месте оставили для окарауливания пять человек, а утром 19 ноября работы были возобновлены.

С утра к тушению пожара приступили 52 человека. По состоянию на 09:00 пожар еще не потушен.

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