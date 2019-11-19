Ставрополь, , 10:05 — REGNUM Сразу пять автотранспортных средств столкнулись на выезде из села Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По данным спасателей, ДТП произошло 19 ноября, около 8 утра. Столкнулись три легковых автомобиля, микроавтобус с пассажирами и грузовик. Сообщается, что всего травмы получили девять человек, семеро из которых находились в маршрутке.

Погибших нет, детей среди пострадавших нет. Причины аварии выясняются.

Ранее в пресс-службе УГИБДД по Москве сообщили о ДТП в столице, которое произошло вечером 18 ноября. Легковой автомобиль врезался в здание, из-за чего два человека погибли, а один был госпитализирован.