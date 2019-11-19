Улан-Удэ, , 09:59 — REGNUM В Бурятии правоохранители завершили расследование серии краж автомобилей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в рамках уголовного дела задержаны двое жителей Забайкальского края 26 и 36 лет.

По данным полиции, в январе 2019 года они совместно похитили два автомобиля. Ещё два похищения совершил 36-летний обвиняемый в апреле этого года и в декабре прошлого. Общий ущерб составил более одного млн рублей.

«Жители Забайкальского края приезжали в Улан-Удэ на несколько дней и останавливались у знакомого. Ночью подозреваемые вскрывали транспортные средства, затем перегоняли автомобили в Читу, где разбирали на запчасти и сбывали. Целью злоумышленников становились различные модели иномарок «Toyota», — отметили в МВД.

Старший из предполагаемых воров был задержан в апреле в Улан-Удэ и заключён под стражу. Младшего задержали по месту жительства в Чите, однако с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Гастролёрам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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