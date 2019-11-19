Алексин, Тульская область, , 09:49 — REGNUM Сельскохозяйственные животные, принадлежащие фермеру, умирают с голода в деревне Большое Шепелино под Алексином Тульской области. Об этом в социальных сетях сообщили жители населённого пункта.

Они рассказали, что коровы, которые ранее содержались на ферме, без надзора гуляют по окрестностям, пытаясь самостоятельно найти корм, часть коров, а также бык и лошадь заперты в ангаре.

«В межмуниципальном отделе МВД России Алексинский проводится процессуальная проверка по поступившим обращениям, связанным с обнаружением признаков жестокого обращения с животными на территории Алексинского района. Полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение деталей и обстоятельств случившегося», — цитируют «Тульские новости» представителя регионального УМВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожая ситуация сложилась в одной из тверских деревень — сельскохозяйственные животные, принадлежащие местному фермеру, пытаются самостоятельно отыскать корм. Несколько животных погибли.

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