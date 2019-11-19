Владивосток, , 09:55 — REGNUM О новом снегопаде, который может пройти в Приморье в ближайшие выходные дни, 23−24 ноября, корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный синоптик края Борис Кубай.

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Главный синоптик не исключает, что следующий дождь, переходящий в снег, будет наблюдаться уже в воскресенье, 24 ноября.

«В субботу, 23 ноября, с территории Китая на Хабаровский край выйдет циклон, с которым связан тёплый атмосферный фронт. С его прохождением над территорией Приморья возможен небольшой дождь, а в горных районах — небольшой мокрый снег. В ночь на воскресенье и днём 24 ноября возможно прохождение холодного участка атмосферного фронта. Небольшой дождь может переходить в снег. Снова кратковременно похолодает», — рассказал Борис Кубай.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске количество осадков превысило рекорд, который продержался более полувека.