Самара, , 09:41 — REGNUM Законным и обоснованным признала прокуратура Самары постановление о возбуждении уголовного дела в отношении граждан, обвиняемых в картельном сговоре. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самаре было возбуждено уголовное дело в отношении граждан, которых обвиняют в картельном сговоре. По версии следствия, фигуранты уголовного дела участвовали в торгах, на которых должен был определиться подрядчик на ремонт дорог в Ульяновской и Самарской областях.

Следователи считают, что картельный сговор позволил им получить прибыль более 250 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 статьи 178 УК РФ.

Отмечается, что прокуратура Самары взяла под контроль расследование данного дела.