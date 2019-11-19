Петропавловск-Камчатский, , 09:37 — REGNUM Жители Камчатки сняли на видео крупного сивуча, который воровал рыбу в Рыболовецком колхозе им. Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Воришку сняли на видео на берегу бухты Сероглазка в Петропавловске-Камчатском, как раз на территории старейшего промыслового предприятия полуострова, пишет ИА Кам 24.

Это не первый случай, когда сивучи на Камчатке беззастенчиво отбирают улов у рыбаков. Ранее в сети появилось видео, где сивуч забрался на борт движущегося траулера, возвращавшегося с промысла, и спокойно принялся поедать рыбу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре сивучи прибывают на зимовку в Авачинскую бухту на Камчатке. Иногда на побережье зимует по несколько сотен морских млекопитающих.