Биробиджан, , 09:31 — REGNUM В Биробиджане коммунальный службы города продолжают борьбу со снегопадом, который шёл двое суток, 18−19 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях население города выражает серьёзную озабоченность отсутствием оперативности в уборке снега не только на улицах города, но и во дворах, межквартальных проездах. Управляющие компании не торопятся выполнять свои обязанности.

Глава города Александр Головатый признал, что и предприниматели производят уборку своей территории не на должном уровне.

«Коммунальное предприятие проводило расчистку дорог вчера до позднего вечера и сегодня с утра работу возобновило вновь. За это им отдельное спасибо! До конца этой недели городские дороги и улицы приведут в порядок», — сказал глава.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Владивостока напомнила собственникам магазинов и офисов о необходимости своевременной уборки снега на прилегающей территории, неисполнение чего будет оборачиваться крупными административными штрафами.