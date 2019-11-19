Луганск, 19 ноября 2019, 09:23 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано два обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ, сообщили 19 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Боевики 14-й бригады ВСУ обстреляли посёлок Фрунзе, выпустив 10 мин калибра 82 мм, и применив гранатомёты АГС и СПГ.
Позже боевики 59-й бригады ВСУ обстреляли посёлок Калиновка из гранатомётов РПГ и СПГ. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас передумал ехать на линию разграничения в Станицу Луганскую из-за плохой погоды.
Читайте также: Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе