Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:16 — REGNUM В аэропорту Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае на взлетную полосу во время посадки воздушного лайнера через дыру в заборе забежала бродячая собака. Из-за этого заходящий на посадку самолёт пошёл на второй круг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с происшествием руководство Николаевского аэропорта получило дисциплинарные взыскания. Дальневосточная транспортная прокуратура немедленно провела проверку, по результатам которой дирекции регионального авиаперевозчика, компании «Хабаровские авиалинии», в структуру которой входит аэропорт, внесено представление. Глава службы авиационной безопасности оштрафован.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Якутии у взлетевшего самолёта не убрались шасси. Воздушное судно экстренно посадили. Из-за обильных снегопадов в аэропорту Хабаровска экстренно садятся самолёты, следующие в воздушные гавани Сахалина, Приморья и Амурской области.